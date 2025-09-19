Меню
Загадка без ответа: эти 5 свежих фэнтези-сериалов закрыли слишком рано — но они прекрасны даже без адекватного финала

19 сентября 2025 10:23
И каждый из проектов можно осилить за пару вечеров.

Фэнтези на телевидении — жанр неблагодарный. С одной стороны, зрители жаждут новых миров, магии и героев, с другой — бюджеты и рейтинги часто становятся последним гвоздём в крышку даже самых амбициозных проектов.

Ниже — пять свежих примеров, где творцы разогнались, но продюсеры нажали на стоп раньше времени.

«Монахиня-воин» (2020–2022)

Загадка без ответа: эти 5 свежих фэнтези-сериалов закрыли слишком рано — но они прекрасны даже без адекватного финала

Католическая мифология плюс комиксная динамика. Сестры с артефактами против сил тьмы — ярко, драйвово, неожиданно. Отмена «Монахини-воина» после второго сезона вызвала бурю фанатского гнева, и не зря.

«Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления» (2019)

Загадка без ответа: эти 5 свежих фэнтези-сериалов закрыли слишком рано — но они прекрасны даже без адекватного финала

Потрясающий пролог к фильму Хенсона. Куклы, масштаб и сюжетная глубина — всё было на месте. Но дорого. Сериал выиграл «Эмми», а потом сразу попал под нож Netflix.

«Каос» (2024)

Загадка без ответа: эти 5 свежих фэнтези-сериалов закрыли слишком рано — но они прекрасны даже без адекватного финала

Греческие мифы в сатирической интерпретации с Джеффом Голдблюмом. Боги оказались ближе к современным политикам и инфлюенсерам, чем к эпическим героям. Один сезон — и тишина. Анонс второго «Каоса» ждут до сих пор. Не дождутся.

«Американские боги» (2017–2021)

Загадка без ответа: эти 5 свежих фэнтези-сериалов закрыли слишком рано — но они прекрасны даже без адекватного финала

Экранизация Нила Геймана, где старые боги схлестнулись с новыми. Смены шоураннеров и хаос за кулисами не дали довести историю до финала, но каждый кадр — гипнотическое зрелище.

«Тень и кость» (2021–2023)

Загадка без ответа: эти 5 свежих фэнтези-сериалов закрыли слишком рано — но они прекрасны даже без адекватного финала

Магия, политика, романтика и ограбления в одной бутылке. Проект Ли Бардуго получил два насыщенных сезона и был закрыт, когда сюжет только начал раскрываться.

Каждый из этих проектов остался без достойного финала, но это не повод их игнорировать. Они доказали: даже в недолгой жизни фэнтези может подарить зрителям магию, стиль и уникальный опыт.

Ранее мы писали: Отличаетесь умом и сообразительностью? Эти 7 малоизвестных фильмов с первого раза понимают только единицы — дурачат зрителя до конца

Фото: Legion-Media, кадры из сериалов «Тень и кость»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
