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Задвинули на второй план: сына Муравьевой не раз видели на экране, но не узнавали (фото)

9 января 2023 10:00
Задвинули на второй план: сына Муравьевой не раз видели на экране, но не узнавали (фото)

Даниил пошел по стопам матери.

Первенцем Ирины Муравьевой и Леонида Эйдлина стал сын Даниил, родившийся в 1975 году. Мальчик с детства на примере родителей видел, как труден путь в кинематографе, однако все же решил последовать их примеру. Сначала Даниил получил образование во Франции, потом продолжил его в России. Но даже такой основательный подход не привел мужчину к главным ролям в кассовом кино.

Задвинули на второй план: сына Муравьевой не раз видели на экране, но не узнавали (фото)

Зрители не раз видели сына Муравьевой на экранах, но вряд ли узнавали его. Даниилу доставались эпизодические роли второго плана в разных сериалах. Он даже снялся вместе с матерью в фильме 1999 года «С новым счастьем!», но мелькнул в кадре всего на пару минут. Также его можно было заметить в картинах «Мент в законе», «Перевозчик» и «Ментовские войны».

«Муравьева очень обаятельная и привлекательная, а сыновья пошли в папу», «Даже и не знала, что сын снимался где-то», «Жаль, что Даниила так мало снимают, он мог бы раскрыть свой потенциал, но негде», — отметили комментаторы в Сети.

Фото: Кадр из фильма «Невероятное пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад», 1984, соцсети
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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