Задвинули на второй план: сына Муравьевой не раз видели на экране, но не узнавали (фото)
Даниил пошел по стопам матери.
Первенцем Ирины Муравьевой и Леонида Эйдлина стал сын Даниил, родившийся в 1975 году. Мальчик с детства на примере родителей видел, как труден путь в кинематографе, однако все же решил последовать их примеру. Сначала Даниил получил образование во Франции, потом продолжил его в России. Но даже такой основательный подход не привел мужчину к главным ролям в кассовом кино.
Зрители не раз видели сына Муравьевой на экранах, но вряд ли узнавали его. Даниилу доставались эпизодические роли второго плана в разных сериалах. Он даже снялся вместе с матерью в фильме 1999 года «С новым счастьем!», но мелькнул в кадре всего на пару минут. Также его можно было заметить в картинах «Мент в законе», «Перевозчик» и «Ментовские войны».
«Муравьева очень обаятельная и привлекательная, а сыновья пошли в папу», «Даже и не знала, что сын снимался где-то», «Жаль, что Даниила так мало снимают, он мог бы раскрыть свой потенциал, но негде», — отметили комментаторы в Сети.