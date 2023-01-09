Задвинули на второй план: сына Муравьевой не раз видели на экране, но не узнавали (фото)

Первенцем Ирины Муравьевой и Леонида Эйдлина стал сын Даниил, родившийся в 1975 году. Мальчик с детства на примере родителей видел, как труден путь в кинематографе, однако все же решил последовать их примеру. Сначала Даниил получил образование во Франции, потом продолжил его в России. Но даже такой основательный подход не привел мужчину к главным ролям в кассовом кино.

Зрители не раз видели сына Муравьевой на экранах, но вряд ли узнавали его. Даниилу доставались эпизодические роли второго плана в разных сериалах. Он даже снялся вместе с матерью в фильме 1999 года «С новым счастьем!», но мелькнул в кадре всего на пару минут. Также его можно было заметить в картинах «Мент в законе», «Перевозчик» и «Ментовские войны».