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Задумывались, почему Том так и не поймал Джерри в мультике? Причина неочевидная

29 августа 2023 07:45
Задумывались, почему Том так и не поймал Джерри в мультике? Причина неочевидная

Создатели спрятали в детский мультик глубокий смысл.

Впервые мультфильм «Том и Джерри» был представлен американским зрителям в 1940-х. Комичная история о противостоянии кота и мышонка сразу же полюбилась зрителям, поэтому ее создатели Уильям Ханна и Джозеф Барбера в течение 17 лет продолжали радовать публику новыми выпусками.

Зрители не могли оторваться от забавных историй. И активно строили теории, когда же Тому удастся поймать шустрого мышонка. Но, как оказалось, кот никогда не должен был ловить мышонка, ведь на самом деле они лучшие друзья.

Дело в том, что Том защищает Джерри от хозяина дома. Он лишь делает вид, что ненавидит мышонка, поскольку в противном случае его заменят на другого, более агрессивного кота. И тот уже не даст Джерри так спокойно жить.

И именно поэтому, как пишет Sport24, кот продолжает охотиться за мышонком, но никогда не планирует поймать его.

Фото: Кадр из мультсериала «Том и Джерри»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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