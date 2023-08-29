Задумывались, почему Том так и не поймал Джерри в мультике? Причина неочевидная

Впервые мультфильм «Том и Джерри» был представлен американским зрителям в 1940-х. Комичная история о противостоянии кота и мышонка сразу же полюбилась зрителям, поэтому ее создатели Уильям Ханна и Джозеф Барбера в течение 17 лет продолжали радовать публику новыми выпусками.

Зрители не могли оторваться от забавных историй. И активно строили теории, когда же Тому удастся поймать шустрого мышонка. Но, как оказалось, кот никогда не должен был ловить мышонка, ведь на самом деле они лучшие друзья.

Дело в том, что Том защищает Джерри от хозяина дома. Он лишь делает вид, что ненавидит мышонка, поскольку в противном случае его заменят на другого, более агрессивного кота. И тот уже не даст Джерри так спокойно жить.

И именно поэтому, как пишет Sport24, кот продолжает охотиться за мышонком, но никогда не планирует поймать его.