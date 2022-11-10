Задорнов раскрыл подробности личной трагедии в кино: фильм с треском провалился

В личной жизни Михаила Задорнова кипели нешуточные страсти. Писатель и юморист говорить на эту тему в интервью не стремился. Зато он поделился интимными подробностями в фильме, для которого написал сценарий и в котором исполнил главную роль.

Картина получила название «Хочу вашего мужа». В прокате этот проект провалился: его называют наглядным пособием о том, как не надо снимать кино. По сюжету герой в исполнении Задорнова оказывается между двух огней — законной женой и молодой любовницей. Случилась эта трагедия с артистом не только на экране, но и в реальности.

Женой Задорнова была Велта Калнберзина, совместных детей у них не было. Впервые предположения о их разводе появились в 2009 году, а в 1990 году у юмориста появилась дочь, которую ему родила его администратор Елена Бомбина. Поклонники знаменитости уверены, что именно эти две женщины стали прототипами главных героинь вышеупомянутого фильма.