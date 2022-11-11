Задорнов одной фразой объяснил, почему мужчины изменяют: виновата не женщина

Михаил Задорнов славился не только своей сатирой на тему американцев и россиян. Артист нередко затрагивал в своих монологах и межличностные отношения. Задорнов не обходил стороной и тему измен, обыгрывая этот болезненный вопрос с присущим ему юмором.

На одном из своих выступлений сатирик объяснил, почему несвободный мужчина западает на другую женщину. По словам Задорнова, проблема в нем самом, ведь он в обеих что-то недоглядел.

Артист хорошо знаком с такой проблемой благодаря личному опыту. В жизни сатирика был период, когда он разрывался между двумя женщинами. На тот момент Задорнов состоял в браке, но это не помешало ему встречаться с любовницей, которая родила от него дочь. Хоть фраза сатирика и звучит с ноткой иронии, в ней заложен глубокий смысл. По признанию самого Задорнова, ему приходилось нелегко, когда он жил на две семьи. Своими переживаниями артист делился с публикой, оборачивая серьезные жизненные темы в сатиру и непринужденный юмор.

Вы могли пропустить: