Задолго до того как стал альфа-самцом: как Прилучный учился в школе

Павел Прилучный в школе звезд с неба не хватал и много прогуливал, даже физкультуру – рассказали на YouTube-канале «Центральное телевидение». Спорту он предпочитал драки. По признанию актера, в родном Бердске по-другому было никак – постоянно приходилось доказывать свою силу. У Прилучного было 10 сотрясений мозга.

Но и после школы знаменитый актер все еще не прочь полезть в драку.

Бывшая жена Павла Прилучного, Агата Муцениеце, рассказывает, что актер неоднократно поднимал на нее руку. А в 2020 году звезда «Мажора» и «Закрытой школы» спровоцировал драку с владельцем калининградского ночного клуба.