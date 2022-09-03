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Задолго до того как стал альфа-самцом: как Прилучный учился в школе

3 сентября 2022 10:15
Задолго до того как стал альфа-самцом: как Прилучный учился в школе

Актер был двоечником и постоянно дрался.

Павел Прилучный в школе звезд с неба не хватал и много прогуливал, даже физкультуру – рассказали на YouTube-канале «Центральное телевидение». Спорту он предпочитал драки. По признанию актера, в родном Бердске по-другому было никак – постоянно приходилось доказывать свою силу. У Прилучного было 10 сотрясений мозга.

Но и после школы знаменитый актер все еще не прочь полезть в драку.

Бывшая жена Павла Прилучного, Агата Муцениеце, рассказывает, что актер неоднократно поднимал на нее руку. А в 2020 году звезда «Мажора» и «Закрытой школы» спровоцировал драку с владельцем калининградского ночного клуба.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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