Задолго до 67 пластических операций: гляньте, какой была Шер в начале карьеры (фото)

Шерилин Саркисян, известная как Шер, отметила в прошлом году 76-летие. За плечами этой неувядающей красавицы несколько десятков пластических операций. И их число поразит любого.

Внешность Шер подвергалась вмешательствам 67 раз. Певица начала с ринопластики, когда ей было 28 лет. Нос артистки стал утонченнее и изящнее. Потом Шер вставила импланты в грудь, подкорректировала губы, сделала подтяжку лица. Затем ей смоделировали скулы, а также вкололи филлеры, чтобы сделать контур лица ровнее.

На сегодня у Шер не осталось никаких следов естественной красоты. О том, как выглядела певица и актриса до вмешательств, говорят лишь старые фотографии и кадры из ранних фильмов с ее участием. Она была жгучей кудрявой брюнеткой с густыми бровями и горбинкой на носу. В давно забытом образе Шер нет ничего общего с нынешней «версией» — сегодня певица похожа на манекен с натянутой мимикой.

Эти метаморфозы не помешали талантливой артистке стать обладательницей множества престижных наград, среди которых «Оскар», «Грэмми», «Золотой глобус» и пальмовая ветвь из Канн.