Задирают нос: женщины с этими именами ведут себя заносчиво

Гордиться собой и своими достижениями вполне естественно, но иногда это приобретает гипертрофированные формы. Некоторые люди настолько высоко себя превозносят, что на окружающих смотрят свысока, не считаются с их чувствами, желаниями и потребностями. Эксперты в сфере эзотерики назвали три женских имени, которые носят самые заносчивые дамы.

Анна

Обладательница этого имени часто жалуется окружающим на свое одиночество. Мол, она всегда была непохожа на других - не по годам умная и мудрая, Анна становилась изгоем в кругу сверстников. Так и тянет пожалеть девушку, посочувствовать ей и успокоить, но стоит призадуматься - а так ли обстоят дела на самом деле, как описала Аня?

Женщины, нареченные этим именем, нередко задирают нос.

Они действительно вкладывают много сил в самообразование, но, увы, оно не поможет наладить взаимоотношения с людьми. Аня отдается от ровесников, считая, что они ей не ровня и тем самым обижает их. С возрастом ничего не меняется - в одиночестве Анны виноваты все, кроме нее.

Галина

“Мне лучше знать”, - эта фраза, произнесенная бескомпромиссным тоном, могла бы стать Галиным девизом. Обладательница этого имени всегда поглядывает на окружающих свысока. Она убеждена, что все вокруг несоизмеримо глупее и ограниченнее, а значит, нуждаются в ее снисходительном вмешательстве и любезно оказанной помощи.

Безусловно, Галине стоило бы отнестись к самой себе более критично и призадуматься: быть может, не права она, а не окружающие?

Своим отношением обладательница этого имени отталкивает от себя людей. Даже самые близкие родственники со временем начинают общаться с Галей через “не хочу”, а это не просто тревожный звоночек - целый колокол.

Юлия

Обаяния Юлии не занимать. Эта девушка способна покорить кого угодно с первого взгляда, очаровать и записать в ряды своих поклонников. Общаться с Юленькой приятно, но ровно до тех пор, пока она не покажет свое истинное лицо. Ведь на самом деле обладательница имени презирает других, но тщательно скрывает это от посторонних глаз.

В лицо Юля способна мило улыбаться и поддакивать, а за спиной говорить гадости и распускать сплетни.

Она убеждена, что все вокруг завидуют ей, и потому нужно держать ухо востро даже с друзьями. Ей не приходит в голову, что она сама слишком уж ревниво относится к чужим успехам и начинает строить планы по свержению соперников.