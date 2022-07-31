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Задержали с иностранкой: тяга к роскоши сыграла с Садальским злую шутку

31 июля 2022 11:09
Задержали с иностранкой: тяга к роскоши сыграла с Садальским злую шутку

Актеру не простили своеволия.

Не все современные зрители знают, что главную роль в «Пластилиновой вороне» озвучил Станислав Садальский. Актера вычеркнули из титров из-за недопустимого, по мнению советского партийного руководства, на грани с диссидентством поведения.

«Меня задержали с иностранкой в "Космосе", и тогда написали донос. А я так любил пиво баночное и иностранок — я вообще люблю роскошь. Меня выбросили из титров, но люди знали! Так приятно было», — объяснился артист в передаче «Мой герой».

Садальский с режиссером Александром Татарским проделали большую работу над мультфильмом. Актер подчеркнул, что мультипликатор был настоящим гением, и, в отличие от современной модели создания анимации, он сначала записал все реплики и звуки в исполнении Садальского, а уже после все зарисовывал.

Россияне рассказ звезды приняли благодушно, но все же предостерегли его от повторения подобных эксцессов:

«Брыкливый артист — это риск . Уж очень зависимая профессия».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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