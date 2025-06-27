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Задачка со звездочкой: что объединяет Стриженова, Соломина, Смоктуновского, Гомиашвили и Тихонова (ответ знают гуру военного советского кино)

27 июня 2025 16:11
Задачка со звездочкой: что объединяет Стриженова, Соломина, Смоктуновского, Гомиашвили и Тихонова (ответ знают гуру военного советского кино)

Речь не только о внешней привлекательности артистов.

В начале 1970-х Татьяна Лиознова получила от студии «Мосфильм» карт-бланш на экранизацию романа Юлиана Семёнова. Режиссёр сразу поняла: найти точного исполнителя Штирлица будет сложнее, чем построить декорации гестапо. На пробах побывали пять звёзд – Олег Стриженов, Юрий Соломин, Иннокентий Смоктуновский, Арчил Гомиашвили и Вячеслав Тихонов. Каждому костюмеры примеряли шинель штандартенфюрера, каждому гримёры подбирали стальной взгляд разведчика.

Чем манил и отпугивал каждый кандидат

Задачка со звездочкой: что объединяет Стриженова, Соломина, Смоктуновского, Гомиашвили и Тихонова (ответ знают гуру военного советского кино)

Стриженов поражал породо́й: его аристократическая выправка мгновенно внушала веру в элиту рейха, но плотный график в театре отнял у него шанс. Соломин подошёл по типажу интеллигентного офицера, однако уже снимался в «Адъютанте его превосходительства»: второй сериал подряд с «двойной игрой» рисковал вызвать у зрителей дежавю. Смоктуновский после культового Холмса был слишком узнаваем – Лиознова боялась, что в кадре зазвучит скрип виолончели Бейкера-стрит. Гомиашвили, наоборот, мог добавить образу авантюрной харизмы Остапа Бендера, но режиссёр искала сдержанную сталь, а не одесский блеск.

Почему выбрали Тихонова

Задачка со звездочкой: что объединяет Стриженова, Соломина, Смоктуновского, Гомиашвили и Тихонова (ответ знают гуру военного советского кино)

У Вячеслава Тихонова нашлось сразу два козыря. Он был свободен от крупных проектов и мог посвятить сериалу полгода непрерывной работы. Главное же – актёр играл «про себя»: его Штирлиц разговаривал зрачками, а не репликами, и именно такой лаконичный стиль совпадал с задумкой Лиозновой. Крохотный дефект – татуировка «СЛАВА» на кисти – решили элегантно: крупные планы набитых букв заменил дублёр-каскадёр.

Итог: шедевр длиной в семнадцать серий

Задачка со звездочкой: что объединяет Стриженова, Соломина, Смоктуновского, Гомиашвили и Тихонова (ответ знают гуру военного советского кино)

Выбор оказался безошибочным. Холодное самообладание Тихонова, подчеркнутое постановкой, превратило «Семнадцать мгновений весны» в эталон военного телеформата. Сериал пересматривают полвека, а имя Штирлица стало нарицательным – и не только в анекдотах. Стриженов, Соломин, Смоктуновский и Гомиашвили продолжили успешные карьеры, но именно Тихонов — как сошедший со страниц Семёнова — навсегда закрепился в памяти зрителей. В итоге задачка со звёздочкой решилась так, что спорить с ответом бессмысленно: один актёр, одна шинель, одна легенда на века.

А здесь мы подробно писали о том, как Тихонов готовился к роли в «Семнадцати мгновениях весны».

Фото: Legion-Media, кадры из сериала «Семнадцать мгновений весны»
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
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