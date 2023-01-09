Задачка на интуицию: угадаете длину волос этой девушки?

Волосы являются одним из главных предметов женской гордости. Во все времена девушки уделяли своим локонам особое внимание, заботились о них и стремились отрастить косу до пояса. Как минимум. В наши дни у некоторых народностей сохраняется трепетное отношение к волосам. Так, например, в одном из племен, населяющих Эфиопию, длинная шевелюра становится основным женским достоянием. Женщины из племени боран, в отличие от многих других, не бреют голову, а отращивают волосы и затем укладывают их в мелкие косички. Правда, есть один нюанс - такая прическа является прерогативой исключительно замужних дам, а вот девочкам приходится кругом выбривать волосы на затылке. Кстати, плетением косичек местные женщины занимаются не самостоятельно - для этого существуют специальные мастера, которые кочуют от одного поселения к другому, предлагая свои услуги. А вот изготовлением аксессуаров и одежды представительницы племени боран занимаются сами - для этого им пригождаются шкуры коз, бисер, ракушки и другие подручные украшения.

Мы приготовили тест для настоящих хэйрманьяков - так называют людей, которые обожают уход за волосами. Проверьте свою интуицию, попробовав угадать длину волос девушки.