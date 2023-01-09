Задачка на интуицию: угадаете длину волос этой девушки?
Необычный тест для тех, кто хочет проверить свою интуицию.
Волосы являются одним из главных предметов женской гордости. Во все времена девушки уделяли своим локонам особое внимание, заботились о них и стремились отрастить косу до пояса. Как минимум. В наши дни у некоторых народностей сохраняется трепетное отношение к волосам. Так, например, в одном из племен, населяющих Эфиопию, длинная шевелюра становится основным женским достоянием. Женщины из племени боран, в отличие от многих других, не бреют голову, а отращивают волосы и затем укладывают их в мелкие косички. Правда, есть один нюанс - такая прическа является прерогативой исключительно замужних дам, а вот девочкам приходится кругом выбривать волосы на затылке. Кстати, плетением косичек местные женщины занимаются не самостоятельно - для этого существуют специальные мастера, которые кочуют от одного поселения к другому, предлагая свои услуги. А вот изготовлением аксессуаров и одежды представительницы племени боран занимаются сами - для этого им пригождаются шкуры коз, бисер, ракушки и другие подручные украшения.
Мы приготовили тест для настоящих хэйрманьяков - так называют людей, которые обожают уход за волосами. Проверьте свою интуицию, попробовав угадать длину волос девушки.