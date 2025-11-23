Меню
«Задача – вызвать отвращение»: мебель со свалки, стены в помете – дом маньяка из «Как приручить лису» существовал в реальности (фото)

23 ноября 2025 18:07
Пока ждем второй сезон, узнаем, как создавался первый.

Финал 1 сезона «Как приручить лису» получился как минимум спорным, а как максимум — располагающим к продолжению. И, пока шоураннеры молчат, в Сети появляются интригующие подробности о работе над сериалом.

В Telegram‑канале «mc2 — Место силы» художник‑постановщик Виктор Зудин раскрыл, как создавался один из самых мрачных элементов проекта — дом отца‑маньяка.

Реальный дом в глуши

Локация не была построена в павильоне (спойлер: до поры): команда нашла настоящий заброшенный дом недалеко от МКАД, окруженный дачными кооперативами и лесами.

«Не зная о его существовании, туда невозможно попасть. В советское время там было лесничество, а дом до сих пор принадлежал леснику. Он не жил там последние лет десять, держал только небольшое хозяйство. Отопление отсутствовало».

Именно этот внутренний холод и запустение стали ключевыми для атмосферы.

Кухня‑курятник: отвращение как цель

Особое внимание уделили кухне — ее сделали из комнаты, где раньше был курятник:

«Дико фактурные стены и полы были пропитаны пометом. Частично очистили, принесли элементы кухонной мебели и техники, которые находили на помойках, свалках и „Авито“. Стояла задача вызвать у зрителя отвращение. Мне кажется, это удалось».

Личные штрихи и символика

Некоторые детали родились из личного опыта Зудина:

  • Нефункционирующая печь стала холстом для рисунков маленькой героини — мотив из детства художника.
  • Фотообои с железной дорогой на стене у кровати: так героиня, находясь в заточении, «слышит» звук поезда.
  • Цепь во дворе, закрепленная на тросе недосягаемой высоты: маньяк выпускает героиню, «как сторожевую собаку».

Вторая жизнь в павильоне

После съемок объект снесли бульдозерами. Но когда через полгода понадобились досъемки, команду ждала новая задача:

«Приняли решение строить с нуля, в павильоне. Эта задача была для меня самой сложной и интересной за последние годы. За четыре дня мы сделали невозможное для самих себя».

Актер, вошедший в воссозданную декорацию, отметил:

«Ощущение, будто мы и не уезжали из леса. Даже запах тот самый…»

Так реальные локации, ручная доработка и личные мотивы слились в один из самых запоминающихся образов российского детектива 2025 года.

Ранее мы писали: Кого разыскивал герой Устюгова, и что за девушку он встретил в 1-м сезоне: только фанаты «Ментовских войн» пройдут тест на 5/5

Фото: Кадр из сериала «Как приручить лису»
