«Задача – вызвать отвращение»: мебель со свалки, стены в помете – дом маньяка из «Как приручить лису» существовал в реальности (фото)

Финал 1 сезона «Как приручить лису» получился как минимум спорным, а как максимум — располагающим к продолжению. И, пока шоураннеры молчат, в Сети появляются интригующие подробности о работе над сериалом.
В Telegram‑канале «mc2 — Место силы» художник‑постановщик Виктор Зудин раскрыл, как создавался один из самых мрачных элементов проекта — дом отца‑маньяка.
Реальный дом в глуши
Локация не была построена в павильоне (спойлер: до поры): команда нашла настоящий заброшенный дом недалеко от МКАД, окруженный дачными кооперативами и лесами.
«Не зная о его существовании, туда невозможно попасть. В советское время там было лесничество, а дом до сих пор принадлежал леснику. Он не жил там последние лет десять, держал только небольшое хозяйство. Отопление отсутствовало».
Именно этот внутренний холод и запустение стали ключевыми для атмосферы.
Кухня‑курятник: отвращение как цель
Особое внимание уделили кухне — ее сделали из комнаты, где раньше был курятник:
«Дико фактурные стены и полы были пропитаны пометом. Частично очистили, принесли элементы кухонной мебели и техники, которые находили на помойках, свалках и „Авито“. Стояла задача вызвать у зрителя отвращение. Мне кажется, это удалось».
Личные штрихи и символика
Некоторые детали родились из личного опыта Зудина:
- Нефункционирующая печь стала холстом для рисунков маленькой героини — мотив из детства художника.
- Фотообои с железной дорогой на стене у кровати: так героиня, находясь в заточении, «слышит» звук поезда.
- Цепь во дворе, закрепленная на тросе недосягаемой высоты: маньяк выпускает героиню, «как сторожевую собаку».
Вторая жизнь в павильоне
После съемок объект снесли бульдозерами. Но когда через полгода понадобились досъемки, команду ждала новая задача:
«Приняли решение строить с нуля, в павильоне. Эта задача была для меня самой сложной и интересной за последние годы. За четыре дня мы сделали невозможное для самих себя».
Актер, вошедший в воссозданную декорацию, отметил:
«Ощущение, будто мы и не уезжали из леса. Даже запах тот самый…»
Так реальные локации, ручная доработка и личные мотивы слились в один из самых запоминающихся образов российского детектива 2025 года.
