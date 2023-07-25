Зациклены на чистоте: у женщин с этими именами в доме не найти даже пылинки

Многие мужчины убеждены, что уборка, приготовление пищи, стирка и глажка доставляют представительницам прекрасного пола огромное удовольствие. На самом деле, конечно же, это не так. Далеко не каждая женщина испытывает радость от перспективы полдня простоять у плиты или провести выходные со шваброй в руках. Эксперты в сфере эзотерики рассказали, обладательницы каких имен могут смело носить звание идеальной хозяйки - в их доме царит безупречная чистота.

Алина

“Чистота - залог здоровья”, - эта фраза из поучительного советского мультфильма могла бы стать девизом Алины. Обладательница этого имени помешана на здоровом образе жизни, и, конечно же, не может допустить, чтобы домочадцы сидели в грязной и пыльной квартире. Поэтому регулярно вооружается шваброй и идет наводить чистоту.

В доме у Алины все сверкает, поверхности настолько стерильные, что, как говорится, можно операции проводить.

Женщина, нареченная этим именем, очень гордится этой особенностью и не забывает похвастаться ею перед гостями. Да и близким лишний раз напомнит, чтобы не ходили в грязной обуви по начищенному паркету.

Ксения

Женщина, которая носит имя Ксения, с радостью посвящает свою жизнь мужу и детям. Семья - это то, ради чего обладательница имени живет на белом свете. Поэтому своей святой обязанностью она считает наведение в доме порядка. Этому занятию Ксюша предается со всем усердием, по каждой вещице пройдется влажной и сухой тряпочкой по нескольку раз.

Завершив свой труд, обладательница имени с гордостью окинет взглядом квартиру и удовлетворенно вздохнет: ни пылинки!

При этом Ксюша не запрещает детям разбрасывать игрушки, карандаши и книжки, а мужу - складывать носки там, где ему удобно. Вместо того чтобы ссориться, она лучше сама потом все приберет.

Полина

Обладательница имени Полина от природы наделена неуемной энергией. Окружающим остается лишь удивляться, как у нее хватает времени и сил на успешную карьеру и крепкую семью. А ведь женщина, которую родители нарекли этим именем, еще и в доме успевает навести порядок - на восхищение и зависть подруг и соседок.

Впрочем, если у Полины нет времени на то, чтобы заниматься домом, она вызовет клининг.

При этом она будет страдать от того, что не может сделать все сама, но когда дел по горло, другого выхода просто не остается. Зато в свободное время обладательница имени с удовольствием будет надраивать полы и стирать пыль.