Зачем женщины в СССР носили комбинации под одеждой: вы просто не поверите

Это белье далеко не просто так стало популярным.

Комбинации стали одним из главных предметов женского гардероба времен СССР. Тысячи женщин по всей стране надевали это изящное платье под обычную одежду, что сегодня многим кажется странным и необычным.

Любовь к комбинациям, как оказалось, связана с их практичностью. Дело в том, что далеко не все гражданки Советского Союза могли покупать себе новые платья на каждый сезон. И всячески старались сберечь одежду, а комбинации выступали своеобразной прослойкой между телом и платьем. Они защищали наряды от пота, из-за чего их можно было не стирать так часто и, соответственно, сохранить в целости намного дольше.

Помимо этого, комбинации из-за своего фасона помогали визуально улучшить фигуру. На них идеально садились узкие юбки и платья из тяжелых тканей, что скрывало недостатки.

Именно поэтому в течение многих лет этот предмет нижнего белья не покидал гардеробы советских женщин. Ситуация изменилась только с распадом СССР, когда у жителей страны изменилось отношение к одежде в целом.