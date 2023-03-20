Зачем женщины в Средневековье кусали и царапали свои губы: ответ поражает

Макияж в эпоху Средневековья был под запретом в европейских странах. Женщин с помадой считали ведьмами и могли казнить, а церковь официально запрещала любую косметику, ведь алые губы ассоциировались с поклонением дьяволу. Однако девушкам все равно удавалось найти способы, как незаметно преобразиться и не подвергать себя риску.

Так, для придания алого оттенка губам девушки прибегали к весьма изощренным способам. Они прокалывали губы иголками, постоянно кусали и царапали их. Некоторые даже перед выходом из дома растирали губы шершавым материалом, не заботясь об их состоянии.

Из-за этого кровь приливала, придавая необходимый оттенок, а такой макияж был полностью безопасным и не мог рассердить церковь. Подобная практика продержалась долгие годы, но в XVIII веке макияж уже плотно вошел в жизнь людей и перестал быть вне закона.