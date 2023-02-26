Зачем за будущими наложницами султана подглядывали в бане: ответ вас удивит

Рабыни правителей Османской империи проходили долгое и многогранное обучение перед тем, как оказаться во дворце Топкапы. Многие из этих этапов были показаны в исторической драме «Великолепный век», однако некоторые детали создатели решили опустить.

Дело в том, что перед попаданием в список наложниц девушки проходили последний экзамен. Все они оказывались на большом празднике, устроенном валиде, а после отправлялись в хаммам. Там все вместе они приводили себя в порядок и оставались наедине, но главный евнух и госпожа гарема внимательно за ними следили.

В потайное окно они наблюдали за будущими наложницами. Для них было важно не только их поведение, но и внешность, ведь шрамы, изъяны и даже пятна на коже были под запретом. После этого наблюдатели составляли список тех рабынь, которые прошли испытание, и они отправлялись на собеседование к валиде.

Последняя беседа окончательно определяла, окажется ли девушка в гареме или ей не удастся попасть на встречу с султаном, а значит, она будет прислуживать другим наложницам во дворце.