«Зачем я снял это?»: Меньшов горько пожалел о съемках своего лучшего фильма — коллеги затравили и прозвали «позором Мосфильма»

Когда «Москва слезам не верит» вышла на экраны в 1979 году, зритель среагировал мгновенно: стояли очереди, заливали слезами сеансы, возвращались в кинотеатры по нескольку раз. А вот на «Мосфильме» в это время царила совсем другая атмосфера — далеко не дружелюбная.

Все было настолько тревожно, что Владимир Меньшов в какой-то момент всерьёз пожалел, что вообще взялся за эту работу.

О той странной двойственности — любви народа и враждебности цеха — спустя годы рассказывала по федеральному ТВ Вера Алентова.

«До такой степени переживал, что сказал: “Зачем я вообще снял эту картину?”. Это была травля, даже не критика. Стояли колоссальные очереди, чтобы купить билет, кто-то, выходя из кинотеатра, шел второй раз смотреть фильм, и… это злило очень кинорежиссёров».

По словам вдовы великого артиста на «Мосфильме» даже было собрание — решали, что делать с фильмом. Внутри киностудии фильм называли «сказкой», а сюжет — оторванным от реальности.

«Режиссер Юлий Райзман выступил с пламенной речью, утверждая, что “Москва слезам не верит” — позор Мосфильма», — вспоминала Алентова в автобиографии.

Некоторые коллеги Меньшова и Алентовой пошли ещё дальше: специально приходили к кинотеатрам и отговаривали людей от просмотра. Что это, если не травля? И всё это — на фоне всенародной любви.

Парадокс, который тяжело было перенести даже такому опытному артисту, как Меньшов. По словам Алентовой, он искренне не понимал, за что именно его так унижают: ведь он снял не агитку, а жизненную историю о сильной женщине — простую и искреннюю.

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