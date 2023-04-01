Зачем в СССР продавались консервы с водой: ответ на вопрос, который мучил вас годами

Ее разрешали пить лишь в крайних случаях.

На прилавках советских магазинов можно было найти консервы на любой вкус. Но одна разновидность этой продукции вводила людей в ступор.

Дело в том, что в некоторых жестяных банках была обычная питьевая вода, которую брали из чистых родников, а затем в нее просто добавляли аскорбиновую кислоту. Но не каждый гражданин мог заполучить такой необычный товар.

Его разработали специально для моряков торгового и военного флота.

Эти консервы входили в состав сухого пайка, который предназначался для потерпевших в кораблекрушении или другом бедствии.

Впрочем, жидкость в такой упаковке настоятельно рекомендовали пить лишь в случае крайней необходимости. Находясь в открытом море, люди должны были собирать дождевую воду. А если такой возможности не представлялось, то они могли воспользоваться содержимым жестяной банки.