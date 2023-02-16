Зачем в СССР массово сажали тополя: ответ на мучающий нас уже 70 лет вопрос

«Тополиный пух, жара, июль», — все помнят знаменитую строчку из песни. Обилие тополей в российской столице злит москвичей из-за бесконечно летающего пуха и еще больше раздражает аллергиков. В 2020 году в Москве насчитывалось 300 000 этих деревьев. Откуда они взялись и зачем так много?

По одной из версий, тополя начали высаживать по приказу Сталина, который хотел озеленить город после войны. По другой — наводнить столицу этими деревьями решил Хрущев, когда в СССР массово строили дома. Неприхотливые и быстрорастущие деревья идеально подходили для создания благоприятных экосистемных условий. Тополя устойчивы к выхлопным газам, впитывают пыль и в сутки производят такое количество кислорода, которого достаточно для четырех человек.

«Пушат» не все тополя, только женские. Тополиный пух может быть опасен из-за высокой воспламеняемости, известны случаи, когда от него загорались автомобили. Столичные власти постепенно сокращают популяцию «пушащих» тополей с 2014 года. Таких деревьев в Москве около 100 000. Вместо «женских» тополей высаживают другие деревья.