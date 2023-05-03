Зачем в СССР это делали: странности советского дизайна найдено объяснение

У этого решения есть несколько объяснений.

Отличительной особенностью советских подъездов были контрастные стены. Чаще всего они были ярко окрашены лишь наполовину, а для верхней части использовали обычную побелку.

Такое дизайнерское решение позволяло визуально расширить пространство и приподнять потолок на очень узких лестничных площадках. Однако это не главная цель, которой руководствовались рабочие во время ремонта.

Дело в том, что хорошая краска стоила дорого, а во времена дефицита старались экономить практически на всем.

К тому же на стенах, покрытых побелкой, медленнее развивалась плесень, и это позволяло отсрочить начало реставрации.

Такой контрастный дизайн также помогал жильцам во время пожара. В условиях сильного задымления люди могли терять ориентацию в пространстве. Но, смотря на такие яркие стены, они быстро находили выход из горящего здания.