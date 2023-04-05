Зачем в СССР двери обивали дерматином: сейчас бы такие не помешали

Обитые дерматином или кожей двери вошли в моду в СССР в 1950-х. Редкая хрущевка обходилась без такого интерьерного новшества. Сегодня оно воспринимается как реликт ушедшей эпохи, а зря.

Обивка придавала неказистым деревянным дверям эстетический шарм, а из гвоздиков с узорчатыми шляпками можно было составить красивые рисунки. Другой причиной популярности дерматинового покрытия на дверях были соображения практичности. Дополнительная прослойка защищала дверь от быстрого износа, лишней влаги и мелкого хулиганства.

Чтобы защититься от сквозняков и подъездного шума в обивку подкладывали поролон или старое одеяло. Такая «накидка» для двери служила дополнительной шумо- и ветрозащитой. Советское изобретение не помешало бы в современных новостройках, где высокая слышимость в подъездах и на лестничных клетках часто нарушает покой жильцов.