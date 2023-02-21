Зачем в школах СССР на самом деле учили немецкий язык: ответ вас удивит

Советская система образования подразумевала изучение немецкого в качестве основного иностранного языка. Миллионы школьников в средних классах начинали постигать культуру другой страны, а при желании могли заниматься еще и французским языком. Подобная практика продолжалась несколько десятков лет, но мало кто знает, почему власти страны выбрали именно такую политику.

Дело в том, что в советское время немецкий язык считался языком науки. Именно на нем писались серьезные исследования, а также выпускались профессиональные книги. Некоторые труды старались перевести, но большой объем знаний будущих ученых все равно ждал именно на немецком языке.

Поэтому детям предлагалось выучить этот язык. Руководство страны со школьной скамьи готовило их к будущим открытиям и старалось всеми силами обеспечить доступ к знаниям ученых со всего мира.

Ситуация изменилась лишь тогда, когда немецкий язык отошел на второй план. Мир постепенно становился англоязычным, поэтому в советских школах начали появляться программы по изучению уже третьего языка. И полноценно его начали учить только в 70-х, а с годами английский практически полностью вытеснил немецкий.