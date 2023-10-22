Зачем в самолетах установлены пепельницы в туалетах: курить в салоне по-прежнему строго запрещено

Пассажирам самолетов уже давно нельзя курить во время перелета. Первыми это правило ввели в США еще в 1988 году. Позже такие же ограничения установили и в других странах. В СССР требования были мягче: если полет длился дольше трех часов, то курильщикам все-таки позволяли «дымить» в салоне.

В России правила постепенно ужесточались, и в 2002-м курильщиков оставили без никотина уже на всех рейсах. Но в туалетах на борту до сих пор устанавливают пепельницы — как в нашей стране, так и за рубежом.

Зачем это делают, гадали многие. Разъяснения предоставил портал «Рамблер. Путешествия». Дело в том, что даже при самых строгих запретах находятся желающие покурить во время полета, их не пугают даже внушительные штрафы. На такой случай и оставляют пепельницы: если уж пассажиры будут дымить, то пусть хотя бы делают это без риска возгорания.