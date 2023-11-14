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Зачем в дамских перчатках были отверстия на тыльной стороне: вырезали с конкретной целью

14 ноября 2023 19:00
Зачем в дамских перчатках были отверстия на тыльной стороне: вырезали с конкретной целью

Изысканный лайфхак, о котором сейчас позабыли.

По правилам этикета в любой цивилизованной стране мужчина всегда снимает перчатку, когда здоровается. Женщины же этот закон «не признают». Представительницам прекрасного пола никогда не требовалось снимать свои красивые аксессуары, протягивая руку в приветственном жесте.

Однако раньше на всех, даже на самых красивых и дорогостоящих дамских перчатках была настоящая «дыра» на тыльной стороне ладони. Зачем? Хитрость изысканная и пикантная.

Оказывается, отверстие было нужно для того, чтобы при встрече с галантным мужчиной протянуть ему ручку. Он же мог уткнуться губами не в шерсть или лайкру, а в теплую девичью кожу. Со временем, когда обычай целовать женщине руку при встрече себя изжил, перчатки вновь стали делать «без дыр».

Фото: @eleganzza9109 / youtube.com
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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