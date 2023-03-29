Зачем в 90-х так делали? Над этими голливудскими клише сегодня потешается каждый

Американское кино уже несколько десятилетий подряд смешит мир своими клише. Какие нелепые штампы 90-х больше всего веселят зрителей?

Один из главных режиссерских промахов — это болтливые злодеи. Клише настолько растиражировано, что смотреть на это нет никаких сил. Отрицательный герой зачем-то раскрывает своему противнику все свои планы, а тот за это время успевает освободиться и принять полученную информацию к сведению. Этот штамп уже давно стал объектом для шуток и кинопародий.

Еще одна нелепость — угон машины. Если верить киношникам, то воровать автомобили в Америке — самое простое дело. Достаточно вытащить провода и сомкнуть их. План, который срабатывает без осечек.

Следующее надоевшее клише — меткость врагов, точнее, ее отсутствие. По закону жанра лишь главный герой не знает промахов, зато его противники страдают феноменальной косорукостью. Впервые эта патология была замечена в «Звездных войнах», когда имперские штурмовики стреляли мимо главных героев. Эта кинотрадиция продолжала существовать и в 90-е.