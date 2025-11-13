Меню
Зачем в 4 сезоне «Ведьмака» от Netflix прикончили сразу нескольких героев, которые в книгах живы до сих пор? Ответ режиссера «убил»

13 ноября 2025 15:13
Зачем в 4 сезоне «Ведьмака» от Netflix прикончили сразу нескольких героев, которые в книгах живы до сих пор? Ответ режиссера «убил»

В расход пустили Весемира и не только.

В «Ведьмаке» Netflix на тот свет отправили сразу нескольких персонажей, которых Сапковский в книгах милостиво щадил. Весемир, Кейра Мец, Истредд, Маргарита Ло-Антиль — список потерь по-настоящему «черный». Теперь шоураннер Лорен Хиссрик наконец объяснила, почему это произошло, стало только грустнее.

Хиссрич честно призналась Redanian Intelligence: никакой глубокой символики за половиной смертей не стояло. Просто актеры оказались заняты.

«Не каждый актер доступен нам на эксклюзивной основе, – сказала она. – Иногда, когда нам нужен человек, он уже снимается в другом проекте».

Зачем в 4 сезоне «Ведьмака» от Netflix прикончили сразу нескольких героев, которые в книгах живы до сих пор? Ответ режиссера «убил»

То есть режиссер буквально говорит о том, что из-за сложных графиков некоторых актеров их героев приходится просто убивать, ведь «они больше недоступны». Видимо, других способов закрыть сюжетную арку, помимо убийства, у постановщицы нет.

То есть смерть Кейры и Истредда — это не коварный замысел сценаристов. По данным Redanian Intelligence, оба актера провели на съемках всего несколько дней и получили минимум экранного времени — ровно настолько, чтобы эффектно умереть.

Ну хотя бы с гибелью Весемира Хиссрик попыталась быть философской: якобы этот сюжетный удар нужен для будущего развития Геральта. Мол, герой узнает о смерти наставника уже в пятом сезоне, и это изменит его мотивацию.

Зачем в 4 сезоне «Ведьмака» от Netflix прикончили сразу нескольких героев, которые в книгах живы до сих пор? Ответ режиссера «убил»

С Маргаритой все еще драматичнее. По словам Хиссрич, потеря подруги должна была «усилить гнев и решимость Йеннифэр». Так что теперь у Йен новый эмоциональный двигатель — жажда отомстить Вильгефорцу.

Неужели в книгах не нашлось других, каноничных «эмоциональных двигателей» – еще один риторический вопрос.

Ранее мы писали: Тор, но не из Marvel, супергерои, но без правил: нашли 3 «скрытых бриллианта» фэнтези, которые во всем лучше позорного «Ведьмака» от Netflix

Фото: Кадр из сериала «Ведьмак»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
