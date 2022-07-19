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Киноафиша Статьи «Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали

«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали

19 июля 2022 17:30
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали

Журналист Отар Кушанашвили раскритиковал продюсера.

Известный журналист Отар Кушанашвили возмутился поведению Андрея Разина. Продюсер снова позволил себе скандальные заявления в адрес бывшего коллеги по группе «Ласковый май» Юры Шатунова. Разин заявил, что певец испытывал проблемы со здоровьем задолго до смерти. На одном из последних концертов он якобы перенес инфаркт и продержался до конца выступления только благодаря обезболивающим препаратам, которыми его снабжал менеджер.

Кушанашвили призвал Разина оставить память об артисте в покое. В YouTube-шоу «Каково?!» он напомнил продюсеру, что когда-то тот был очень дружен с артистом. И хотя бы ради уважения к оставшимся без отца детям ему следует прекратить оскорблять Шатунова своими догадками.

«Зачем ты это делаешь?» — поинтересовался Отар.

Он уже не первый раз упрекает продюсера во лжи: около недели назад его шокировали слова Разина о пагубных зависимостях Шатунова. Кушанашвили заявил, что даже бывшая жена продюсера подтвердила, что у Юрия не было вредных привычек, а значит, Разин просто портит исполнителю репутацию.

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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