«Зачем такое снимать?»: новый клип Ани Лорак разочаровал поклонников

Украинская певица и модель Ани Лорак сняла новый клип на песню «Страдаем и любим», который выложила на Youtube-канале. За несколько часов видео набрало более 30 тысяч просмотров. Однако реакция на клип оказалась неоднозначной: новое творение Каролины (настоящее имя Ани) подверглось жесткой критике фанатов.

В клипе Лорак появляется на вечеринке в роли наблюдателя, перед глазами которого проносится вереница различных отношений между влюбленными. Лорак хотела показать зрителю всю сложность человеческих отношений и проблемы, с которыми сталкивается каждый при выборе пары. «Любовь и боль, радость и печаль — все сплетается воедино. Возможно, в этом и есть сама жизнь, с ее удивительными поворотами», — написала певица в своем Instagram в качестве комментария к клипу. Режиссером выступил Александр Кураксин, изначальная цель которого — снять что-то не в формате Лорак.

Однако зрители не оценили глубокий философский смысл, заложенный в песню, и обвинили звезду чуть ли не в оккультизме. «Каролина для меня всегда ассоциировалась со светом, женственностью, красотой, позитивной энергетикой. А в этом клипе прям тьма. Сборище фриков какое-то», «Куда делась эта Ани Лорак, которая была до 2017 года?», «Детский сад какой-то! Вы шикарная женщина, зачем такое снимать?», «Такая красивая песня и Ани, но такой неприятный клип. Прямо энергетика темных сил прет», «Странное чувство. Как вечеринка в наркопритоне», «Срочно надо вернуть ту Лорак из 2015!», «Ужасный и дешевый клип», — гневно отписались комментаторы YouTube-канала.