«Зачем так уродовать?»: вот что сотворила с собой дочь Турчинского

Ксения Турчинская с ранних лет была близка со своим отцом. Именно знаменитый спортсмен и шоумен научил ее добиваться своих целей и никогда не сдаваться, что позволило девушке уже к 23 годам добиться заметных успехов.

Так, Ксения учится в Школе-студии МХАТ, занимается модельным бизнесом и танцами. Она входит в сборную страны по хип-хопу и неоднократно выигрывала мировые чемпионаты.

Ксения не стремится себя ограничивать и регулярно экспериментирует с внешностью. Например, она решила увековечить память об отце трогательной татуировкой, а также еще несколько рисунков красуются на ее теле. Девушка совсем не боится ярких образов и нередко хвастается своей фигурой в откровенных нарядах.

Пользователи Сети не упускают из внимания жизнь наследницы Динамита. Они следят за социальными сетями Ксении и не сомневаются в ее успешном будущем. Однако далеко не все остаются в восторге от ее любви к татуировкам. По их словам, девушка просто изуродовала себя, а рисунки на теле лишь портят ее образ.