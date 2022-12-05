«Зачем так унижать Ваню?»: расценки за корпоратив Урганта вызвали недоумение

Накануне в соцсетях появились новые расценки за выступления звезд на корпоративах в этом году. Сообщалось, что практически у всех артистов заработки упали. Филипп Киркоров, например, начал брать 10 млн вместо 12, Басков — 7 вместо 10,5, а Ургант и вовсе теперь выступит за 2 млн рублей вместо прежних 6.

Однако известный промоутер Табриз Шахиди с приведенными данными в корне не согласен. Более того, эти ценники вызвали у него недоумение. Особенно обидно Табризу стало за Урганта, которого выставляют «дешевым» ведущим.

«Зачем так унижать Ваню?» — возмутился Шахиди в беседе с «Комсомольской правдой».

По его информации, приглашение Урганта на корпоратив по-прежнему обойдется в 60 тысяч евро (порядка 3,5-4 млн рублей). А значит, даже отмененные шоу этого года никак не сказались на репутации ведущего.

Что же касается остальных озвученных звезд, то, по словам Табриза, Киркоров и раньше брал за выступление 10 млн. А Николай Басков готов был спеть на частной вечеринке за 3,5 млн и провести ее за 5.