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Киноафиша Статьи «Зачем так унижать Ваню?»: расценки за корпоратив Урганта вызвали недоумение

«Зачем так унижать Ваню?»: расценки за корпоратив Урганта вызвали недоумение

5 декабря 2022 11:15
«Зачем так унижать Ваню?»: расценки за корпоратив Урганта вызвали недоумение

Стоимость выступления ведущего удивила экспертов.

Накануне в соцсетях появились новые расценки за выступления звезд на корпоративах в этом году. Сообщалось, что практически у всех артистов заработки упали. Филипп Киркоров, например, начал брать 10 млн вместо 12, Басков — 7 вместо 10,5, а Ургант и вовсе теперь выступит за 2 млн рублей вместо прежних 6.

Однако известный промоутер Табриз Шахиди с приведенными данными в корне не согласен. Более того, эти ценники вызвали у него недоумение. Особенно обидно Табризу стало за Урганта, которого выставляют «дешевым» ведущим.

«Зачем так унижать Ваню?» — возмутился Шахиди в беседе с «Комсомольской правдой».

По его информации, приглашение Урганта на корпоратив по-прежнему обойдется в 60 тысяч евро (порядка 3,5-4 млн рублей). А значит, даже отмененные шоу этого года никак не сказались на репутации ведущего.

Что же касается остальных озвученных звезд, то, по словам Табриза, Киркоров и раньше брал за выступление 10 млн. А Николай Басков готов был спеть на частной вечеринке за 3,5 млн и провести ее за 5.

Фото: Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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