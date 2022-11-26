Зачем себя изуродовал? Фото Алексанра Шпака до пластики заставят вас вздрогнуть

В молодости он был красавцем.

Александра Шпака считают фриком: тело мужчины покрыто татуировками в виде чешуи рептилии, у Шпака татуаж губ, бровей, накаченные губы – и это далеко не все модификации блогера и телезвезды.

Однако для своих подписчиков Александр Шпак приятный и уравновешенный человек, и долгое время его союз с Ириной Мещанской по прозвищу Мася считался образцовым, пока пара не развелась.

Поэтому многие недоумевают, зачем Александр Шпак сделал все эти операции.

В молодости Шпак не был таким ярким и эпатажным. Глядя по юные фото звезды, можно увидеть статного накаченного парня с правильными чертами лица. Александр Шпак рассказывает, что его воспринимали исключительно как качка. Шпак не чувствовал себя собой – и лишь в таком экзотическом образе блогер ощутил счастье.