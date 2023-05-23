Зачем Рязанов такое снимал? Об этом советском фильме постарались забыть

Эльдар Рязанов был признанным маэстро советской комедии. На его счету множество успешных картин, и зрители обожают его творчество. Однако даже у этого талантливого режиссера встречались провальные работы.

Одна из них была включена в киноальманах «Совершенно серьезно». Сюжет новеллы под названием «Как создавался Робинзон» строился вокруг редактора и писателя, которые обсуждали новое произведение. Главные роли достались Анатолию Папанову и Сергею Филиппову. Но даже талантливые артисты не спасли короткометражную картину от полного провала.

Дело в том, что в этом киноальманахе была и легендарная работа Леонида Гайдая «Пес Барбос и необычный кросс». Культовый режиссер снял комедию, которая оказалась на уровень выше новелл, созданных его коллегами. Она затмила все остальные картины, которые зрители просто не стали смотреть и вскоре забыли.