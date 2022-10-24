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Киноафиша Статьи «Зачем подчеркивать плоскую грудь?»: Ковальчук в бикини сравнили с мальчиком

«Зачем подчеркивать плоскую грудь?»: Ковальчук в бикини сравнили с мальчиком

24 октября 2022 17:30
«Зачем подчеркивать плоскую грудь?»: Ковальчук в бикини сравнили с мальчиком

Далеко не все оценили смелый образ певицы.

Юлия Ковальчук столкнулась с критикой подписчиков из-за своего откровенного наряда. Артистка поделилась серией архивных фотографий, сделанных во время одного из ее путешествий, на которых она позирует в миниатюрном бикини. Фанаты не оставили без внимания кадры, но многие из них просто раскритиковали певицу.

По мнению пользователей Сети, Ковальчук выглядит чрезмерно худой и подобными фотографиями лишь акцентирует внимание на несовершенствах своей фигуры.

«Зачем подчеркивать плоскую грудь?»: Ковальчук в бикини сравнили с мальчиком

«Зачем подчеркивать плоскую грудь?», «А где грудь?» — пишут фанаты.

Также некоторые сравнили Ковальчук с мальчиком и заметили, что певица давно привлекает внимание далеко не музыкой, а подобными откровенными публикациями.

«Девочка-мальчик», «Многие певички после 40 лет любят оголяться и показывать себя», — замечают пользователи Сети.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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