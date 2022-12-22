Зачем Пална из «Деффчонок» усыновила брата: «Это не подвиг, так и должно быть»

Анастасия Денисова прославилась ролью в сериале «Деффчонки». После этого в карьере артистки было множество других ярких проектов, из-за чего число ее поклонников только увеличивалось. При этом мало кто из фанатов догадывался, как сложилась личная жизнь знаменитости.

Как оказалось, несколько лет назад Анастасия узнала, что новая избранница ее отца, который ушел из семьи в ее детстве, страдает от весьма тяжелого недуга. Многие специалисты в течение нескольких лет пытались поставить ее на ноги, но не смогли победить болезнь. Спустя некоторое время скончался и отец артистки, оставив своего сына Андрея, сводного брата Анастасии, сиротой.

Трагедия стала большим ударом для знаменитости, которая решила не оставлять Андрея в беде. Она усыновила брата, который стал жить с ней. А спустя некоторое время ей посчастливилось познакомиться с оператором Богданом Осыкой, который стал ее мужем и тоже усыновил Андрея.

Артистка старалась не распространяться об этой истории, но поклонники все равно узнали неожиданные подробности ее личной жизни. Многих фанатов шокировала неожиданная правда, а Денисову они похвалили за смелый и чистосердечный поступок.