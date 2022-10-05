Зачем Овсянникова из «Дома-2» наняла сразу двух нянь для первенца

Певица и блогер Марго Овсянникова прославилась на всю Россию как участница знаменитого телешоу «Дом-2». А сейчас она еще и главный редактор Fashion TV Russia. Настоящая бизнесвумен, которой не мешает даже то, что в марте этого года у нее родился сын. Недавно звезда раскрыла изданию «СтарХит », как она справляется с ребенком, а также рассказала, зачем наняла для него сразу двух нянь.

По словам Овсянниковой, хотя материнство для нее и является большим счастьем, но перечеркивать ради него «одним днем» всю карьеру — это неразумно и неправильно. С ее графиком, как объяснила Марго, заниматься ребенком в одиночку она не в состоянии, поэтому прибегает к помощи нянь и бабушек.

Звезда рассказала, что сначала у нее была лишь одна няня, которая приходила днем, в то время как сама Марго оставалась с ребенком по ночам. Он часто просыпался, и Овсянникова вынуждена была регулярно бегать к нему, чтобы накормить и поиграть, несмотря на то, что утром ей надо было на работу.

В какой-то момент звезда поняла, что еще немного, и она просто загонит себя, а значит, не сможет и работать. К тому же на ее состояние влияло и то, что в этот момент Овсянникова сидела на довольно жесткой диете.

Тогда и было принято решение нанять сразу двух новых нянь, которые смогут быть с малышом круглосуточно. Но, как рассказала Марго, наличие помощниц не мешает ей и самой проводить время с сыном, чтобы видеть, как он развивается и растет.