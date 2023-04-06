Зачем она с собой это сделала? Полину из «Бедной Насти» не узнать (фото)

Анна Горшкова прославилась после выхода сериала «Бедная Настя». Актрисе досталась роль коварной и расчетливой крестьянки Полины. Горшкова сыграла профессионально, что позволило ей продолжить карьеру в кино.

После «Бедной Насти» последовал сериал «Две судьбы», где Анне досталась одна из главных ролей. Затем она снялась в картине Станислава Говорухина «Пассажирка» и обрела популярность за рубежом. Все прочили Горшковой головокружительную карьеру, однако постепенно ее популярность сошла на нет.

Личная жизнь Анны тоже складывалась непросто.

Ее брак с миллиардером Михаилом Борщевым казался образцовым, однако супруг был склонен к тирании. Горшкова не выдержала его прессинга и подала на развод.

Сегодня 39-летняя Анна уже не снимается в кино. Она является лицом косметической компании, а также занимается проведением мероприятий. Со времен «Бедной Насти» актриса сильно изменилась. Теперь она уже не та миловидная красотка с идеальными славянскими чертами. Горшкова увлеклась косметологическими процедурами и «потеряла» свое лицо. У нее огромные губы, а также другая форма глаз, носа и скул. Поклонники не могут поверить, что звезда так себя изуродовала. Об изменениях во внешности Горшковой рассказал автора Дзен-канала «Знакомые лица».