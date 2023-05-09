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Зачем он это сделал? Эта выходка Пашки из «Девушки без адреса» вас обескуражит

9 мая 2023 13:20
Зачем он это сделал? Эта выходка Пашки из «Девушки без адреса» вас обескуражит

Современным зрителям не понять.

Фильм Эльдара Рязанова «Девушка без адреса» миллионы зрителей до сих пор пересматривают с удовольствием. Но некоторые заметили в комедии серьезные огрехи.

Самый главный вопрос задали современные зрители: почему Пашка не оставил свой телефон и адрес деду Кати? К тому же герой мог приходить в его дом каждый день в ожидании понравившейся девушки. Почему же Паша этого не сделал, а начал искать ее по разным квартирам?

Зачем он это сделал? Эта выходка Пашки из «Девушки без адреса» вас обескуражит

Поклонники фильма предположили, что персонаж Николая Рыбникова просто не хотел ждать Катю у ее деда, поэтому даже не рассматривал такой вариант. Он знал только то, что название ее улицы начиналось с «Николо...» — все, что девушка успела выкрикнуть Паше из автобуса.

Он начал обходить все квартиры, чтобы найти Катю. По его расчетам, это заняло бы три года, но Пашу это не остановило. Впрочем, смысла в его поисках не было никакого, и судьба, точнее, сценарист, разрешил эту непростую ситуацию совсем иначе. Но если бы не отсутствие телефонов в то время, то такой сюжет никогда бы не появился.

Фото: Кадр из фильма «Девушка без адреса», 1957
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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