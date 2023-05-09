Зачем он это сделал? Эта выходка Пашки из «Девушки без адреса» вас обескуражит

Фильм Эльдара Рязанова «Девушка без адреса» миллионы зрителей до сих пор пересматривают с удовольствием. Но некоторые заметили в комедии серьезные огрехи.

Самый главный вопрос задали современные зрители: почему Пашка не оставил свой телефон и адрес деду Кати? К тому же герой мог приходить в его дом каждый день в ожидании понравившейся девушки. Почему же Паша этого не сделал, а начал искать ее по разным квартирам?

Поклонники фильма предположили, что персонаж Николая Рыбникова просто не хотел ждать Катю у ее деда, поэтому даже не рассматривал такой вариант. Он знал только то, что название ее улицы начиналось с «Николо...» — все, что девушка успела выкрикнуть Паше из автобуса.

Он начал обходить все квартиры, чтобы найти Катю. По его расчетам, это заняло бы три года, но Пашу это не остановило. Впрочем, смысла в его поисках не было никакого, и судьба, точнее, сценарист, разрешил эту непростую ситуацию совсем иначе. Но если бы не отсутствие телефонов в то время, то такой сюжет никогда бы не появился.