Зачем он это с собой сделал? Обомлеете, увидев Валерия Леонтьева до пластики (фото)

Валерий Леонтьев не обращает внимания на слухи о том, что ложился под нож пластического хирурга. Между тем изменения во внешности певца, который когда-то был главным секс-символом отечественной эстрады, говорят сами за себя. Многие поклонники с горечью отмечают, что не узнают популярного исполнителя.

На заре своей карьеры музыкант действительно выглядел иначе (в этом можно убедиться, глядя на его снимки, сделанные в конце 80-х). И дело не только в возрасте — черты лица Леонтьева кардинально изменились. В Сети пишут, что из-за многочисленных операций и процедур у косметологов артист вынужден спать с открытыми глазами: якобы его веки попросту не закрываются. На фоне подобных пересудов многие россияне задаются вопросом о том, зачем же певец сотворил с собой такое.

Однако пластический хирург Сергей Свиридов отметил в беседе с порталом PROZVEZD, что все не так страшно. По уверению эксперта, Леонтьев два раза делал подтяжку лица, установил скуловые и подбородочные импланты. Не забыл артист и об уколах красоты.