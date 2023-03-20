Зачем Никите Михалкову фирменные усы? Ответом послужит это фото

Для деятелей искусства важно найти собственный неповторимый образ с уникальными деталями, которые бы сразу запоминались людям. Для Никиты Михалкова такими отличительными особенностями стали роскошные костюмы и, конечно, усы.

Между тем в начале творческой карьеры у знаменитого режиссёра не было густых волос над верхней губой. И глядя на снимки молодого артиста, сложно поверить, что на них запечатлён будущий лауреат государственных премий. Без усов Никита Сергеевич смотрелся интересно, но в то же время слишком смазливо и моложаво.

Впрочем, когда они все таки появились на его лице, молодой актёр и начинающий режиссёр стал выглядеть солиднее. Именно поэтому с тех пор Михалков уже не намерен был расставаться с густой растительностью над губой. Теперь поклонники и коллеги уже не могут представить его без фирменных усов.