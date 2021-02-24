«Зачем мужа искушаете?»: жена Стаса Михайлова подарила ему танец живота от восточной красавицы

Супруга популярного российского исполнителя Стаса Михайлова рассказала, какой подарок преподнесла своему возлюбленному в День Защитника отечества. Инна Михайлова решила удивить звезду экзотическим танцем в исполнении арабской девушки. Звездная пара вместе с детьми сейчас отдыхает в Арабских Эмиратах, поэтому проблем с поиском танцовщицы для сюрприза не возникло.

47-летняя жена музыканта опубликовала в своем личном Instagram-аккаунте видео, на котором танцовщица исполняла танец живота для Стаса Михайлова и остальных членов его семьи. Инна призналась, что таким весьма необычным презентом решила поздравить мужа, который, к слову, был очень рад. «Сюрприз для нашего защитника. Стас Михайлов в восторге», — подписала публикацию жена знаменитости.

Однако не все поклонники звездных супругов оценили весьма своеобразный сюрприз, решив, что Инна Михайлова напрасно искушает своего мужа. «Зря. Запретный плод сладок. Еще и провокация», «Балуете», «Зачем мужа искушаете?» — удивлялись пользователи сети в комментариях.

Стас и Инна Михайловы официально женаты уже почти десять лет. Они сыграли пышную свадьбу в специально арендованном для торжества особняке в окрестностях Парижа. Пара воспитывает двоих общих дочерей: 11-летнюю Иванну и 8-летнюю Марию. Кроме того, у них есть дети от предыдущих браков: у Инны двое детей от футболиста Андрея Канчельскиса, а у Стаса четверо детей от предыдущих отношений.