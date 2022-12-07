Зачем королева взвешивала гостей до и после обеда на Рождество: ответ удивит

У британской семьи есть свои неукоснительные традиции вокруг празднования Нового года и Рождества. Королева Елизавета II не только постоянно их соблюдала, но и контролировала остальных членов семьи. Зимой она вместе с родственниками переезжала в Норфолк, а на Рождество они всегда собирались в Сандрингеме.

Праздничный день королева с близкими начинала с торжественной службы в церкви. После возвращения домой их уже ждал горячий обед с индейкой. Но до того, как сесть за стол, гости должны были пройти через процедуру взвешивания. Все цифры фиксировались по личной просьбе Елизаветы II.

Затем по расписанию следовала прогулка, обмен подарками и чаепитие, а также плотный ужин. После этого приема пищи все присутствующие вновь взвешивались. И только если выяснялось, что гости набрали за рождественский день пару лишних кило, королева оставалась довольна праздником.

Как оказалось, такая традиция зародилась еще во времена Эдуарда VII. Гостеприимный монарх считал, что итог взвешивания показывал, насколько гости сыты и счастливы. Обычай поддерживала и Елизавета II.