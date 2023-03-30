Зачем класть в холодильник мокрую газету: любая хозяйка будет ошарашена

Уход за холодильником — это одна из главных обязанностей при уборке дома. Каждая хозяйка знает, что в нем легко распространяются неприятные запахи, а многие модели нужно регулярно размораживать, чтобы очистить от наледи. При этом облегчить работы, как оказалось, могут листы обычной газеты.

Например, мокрая газета прекрасно впитывает неприятные запахи. Достаточно лишь скомкать ее, смочить водой из пульверизатора и положить внутрь на несколько часов. Как утверждают хозяйки, бумага заберет все зловония, а после ее можно просто выкинуть.

К тому же бумага помогает сохранить свежеть продуктов. Овощи и фрукты рекомендуется заворачивать во влажные листы, чтобы они как можно дольше оставались сочными.

При разморозке также советуют использовать бумагу. Слегка влажные газеты помогут впитать талую воду и не допустят протекания жидкости в холодильнике.