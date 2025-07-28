Зачем грустить, пока ждешь? Эти 3 сериала с блеском скрасят ваш досуг в преддверии нового сезона «Первого отдела»

Когда один из самых крепких отечественных детективов — «Первый отдел» — берёт паузу, найти ему достойную замену кажется задачей не из лёгких. Но не спешите пересматривать старые сезоны: мы собрали три сериала, которые точно понравятся поклонникам правдоподобных расследований, харизматичных оперов и напряжённой атмосферы.

В этом списке — бывший СОБРовец в столичном отделе, банкир под прикрытием и участковый с магнитом для проблем. И, как бонус, в одном из проектов снова появляется Иван Колесников — тот самый Брагин.

«Тверская» — возвращение Ивана Колесникова

Если вам полюбился герой Ивана Колесникова из «Первого отдела», обязательно обратите внимание на «Тверскую». Актёр снова в погонах — теперь он играет майора Ивана Соболева, прошедшего горячие точки и неожиданно возглавившего столичный отдел МВД. Новый шеф вызывает недоверие у подчинённых и опасения у начальства, ведь всем казалось, что его прислали с конкретной целью — занять чужое кресло. Атмосфера напряжённая, детективная линия крепкая, а Колесников — как всегда, на высоте.

«Чужой» — двойная жизнь под чужим именем

Сериал с рейтингом 8.0 на Кинопоиске — это уже заявка на успех. В центре сюжета — банкир Владимир Орлов, которого прошлое догоняет по пятам. Он сбегает за границу, прячется в российской глубинке и неожиданно становится… майором полиции. Принимая чужую личность, он начинает расследовать местные преступления, при этом всё ещё скрываясь от своих врагов. Смесь драмы, криминала и личной трагедии — отличный выбор для тех, кто ценит нестандартные детективы.

«Реализация» — когда беды ходят по пятам

Герой Дмитрия Паламарчука, известного по «Невскому», не может спокойно работать даже на должности участкового. Его оперативник Красавец — магнит для неприятностей. То втянется в разборки с криминалом, то попытается спасти похищенного шефа, то гоняется за неуловимым киллером. И всё это в суровых петербургских реалиях. Сериал вышел ещё в 2019 году, но до сих пор набирает просмотры — видимо, хороших полицейских драм много не бывает.

Если «Первый отдел» для вас стал любимым, эти три проекта точно помогут скоротать время до выхода нового сезона. И кто знает — может, один из них окажется даже лучше.

А здесь мы показывали, что было бы, если бы первый отдел сняли в Голливуде.