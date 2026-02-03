Оповещения от Киноафиши
Зачем Безликий увязался за 10-летней девочкой? В вопросе, волнующем фанатов, поставили жирную точку

3 февраля 2026 13:46
Тихиро была добра к нему, но это не главная причина.

Загадочный дух Безликий из шедевра Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками» — больше, чем просто пугающий персонаж. Его одержимость главной героиней Тихиро — это ключ к пониманию всей его сущности. Миядзаки вложил в него сложную метафору депрессии, деперсонализации и всепоглощающей пустоты.

Безликий — это существо без лица, голоса и собственного «Я». Он бродит между мирами, не принадлежа ни к одному из них, в вечном поиске личности, которую можно «одолжить». Его притяжение к Тихиро не случайно.

Во-первых, она единственная, кто проявил к нему неподдельное, бескорыстное внимание, оставив дверь в бани открытой. Для духа, которого все игнорируют, этот жест равен спасению.

Во-вторых, их судьбы зеркальны. 10-летняя Тихиро тоже потеряла свое имя и рискует навсегда забыть, кто она. Как и Безликий, она находится в состоянии уязвимости и поиска идентичности в чужом, враждебном мире. Дух инстинктивно тянется к родственной душе.

Однако их пути расходятся в главном: в реакции на пустоту. Увидев, что в мире правят деньги и корысть, Безликий пытается заполнить внутреннюю дыру: он скупает внимание золотом, поглощает тонны еды, а затем и самих слуг бани.

Это прямая аллегория на булимию и деструктивные попытки заглушить экзистенциальную боль. Его «любовь» к Тихиро становится одержимостью и желанием поглотить ее, чтобы обрести хоть какую-то форму.

Тихиро же спасает отказ от его даров и безусловное принятие. Она не боится его, не использует, а видит в нем страдающее существо. Давая ему волшебное лекарство, она не уничтожает его, а помогает очиститься — извергнуть все накопленное ненастоящее.

Их совместная поездка на поезде — это акт искупления и начало исцеления. Безликий следует за Тихиро не как преследователь, а как тот, кто наконец-то обрел проводника из тьмы собственного небытия. Его решение остаться у тетушки Дзенибы — символичный выбор долгой осмысленной работы над собой место бесконечного, жадного потребления.

Фото: Кадры из аниме «Унесенные призраками» (2001 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
