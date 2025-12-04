Меню
«Зачарованные», подвиньтесь: звезда «Как приручить лису» снялась в фэнтези-сериале о сестрах-ведьмах — выглядит как будущий хит

4 декабря 2025 20:02
4 декабря 2025 20:02

По части визуала вопросов точно не будет.

Кажется, мы снова в эпохе сериалов про сестер-ведьм, тайные силы и закрытые порталы. Только на этот раз тренд пришел не из Голливуда. В 2026 году на Кинопоиске выйдет новый фантазийный проект «Очарованные», который по атмосфере ближе к «Последнему богатырю», этно-сказкам и чуть-чуть к «Зачарованным».

Про что сериал?

Действие разворачивается в тихом городке с почти издевательским названием Искры. Снаружи там все чинно и благопристойно, но под землей — мир теней, монстров, духов и древних сил. И именно его обязана держать под контролем семья местных ведьм.

В центре сюжета — две сестры, Злата (Даяна Гудз) и Марья (Таисья Калинина из «Как приручить лису»), очень разные двойняшки:

  • Злата — отличница с заранее прописанным будущим. Она унаследует роль хранительницы границы между мирами.
  • Марья — заклинания и обязанности ей неинтересны: она мечтает о человеческой жизни, друзьях, свободе.
«Зачарованные», подвиньтесь: звезда «Как приручить лису» снялась в фэнтези-сериале о сестрах-ведьмах — выглядит как будущий хит

Когда Марья ради спора (!) с местной звездой школы Соней открывает портал на Калиновом мосту, начинаются проблемы. Потому что это и была граница миров.

Из-за этой опрометчивости Злата погибает, и теперь у Марьи есть всего 9 дней, чтобы раздобыть живую воду и вернуть сестру. Девочка, не желавшая быть ведьмой, вынуждена ею стать.

Звучит как будущий хит

Создатели явно собрали лучших из сказочной мифологии: Кощей, Домовая, Моховик. Плюс герои-люди, журналисты, подростки и, конечно, та самая избалованная Соня.

Судя по всему, новый мир будет представлять из себя смесь классики и авторского лора. Режиссер Илья Шеховцов придумал проект как young adult-историю: проще говоря, подростковую. Он хочет через магический сеттинг поговорить о вещах, которые молодые люди часто проживают в одиночку.

"Очарованные" — это история взросления, которая помогает подросткам найти себя в мире.

«Зачарованные», подвиньтесь: звезда «Как приручить лису» снялась в фэнтези-сериале о сестрах-ведьмах — выглядит как будущий хит

Художники и постановщики — те же, кто работал над «Последним богатырем» и «Он — дракон». То есть визуально будет красиво, дорого и атмосферно, а эстетика начала XX века должна дать сериалу свой уникальный стиль и настроение.

Премьера анонсирована просто как 2026 год. Дата выхода пока держится в секрете. Кинопоиск делает ставку на проект, который может ссобрать вокруг себя молодую аудиторию так же, как когда-то сделали «Зачарованные».

Ранее мы писали: «Когда вы увидите, все поймете»: лучшую роль Борисов сыграл в секретном сериале Netflix — выйдет, когда рак на горе свистнет

Фото: Legion-Media, Кадры из сериала «Очарованные», «Как приручить лису»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
