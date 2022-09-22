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Киноафиша Статьи Забытый всеми Сема из «Счастливы вместе» изменился до неузнаваемости (фото)

Забытый всеми Сема из «Счастливы вместе» изменился до неузнаваемости (фото)

22 сентября 2022 10:15
Забытый всеми Сема из «Счастливы вместе» изменился до неузнаваемости (фото)

После того как актер вырос, двери в кино для него оказались закрыты.

Сериал «Счастливы вместе» после своего выхода на экраны мгновенно стал хитом. Все его герои, как и игравшие их актеры, тут же стали настоящими звездами. А главе семейства Букиных в 2011 году и вовсе поставили памятник в «родном» Екатеринбурге.

Младшего сына Букиных — Сему — сыграл шестилетний Илья Бутковский. К моменту начала съемок Илья уже был знаменит, поскольку довольно активно снимался в киножурнале «Ералаш». Создатели сериала хотели снять всего несколько серий с участием мальчика, но его персонаж так полюбился зрителям, что его решили оставить до самого финала. Забытый всеми Сема из «Счастливы вместе» изменился до неузнаваемости (фото)

Сейчас Илье Бутковскому уже 20 лет, и в кино он практически не снимается, если не считать нескольких эпизодических ролей в сериалах «Мосгаз» и «12 месяцев. Новая сказка». По всей видимости, режиссеры просто не хотят эксплуатировать внешность выросшего Ильи, который ребенком был гораздо более востребован.

К слову, о личной жизни актера известно столько же, сколько и о его карьере, то есть практически ничего. Илья не стремится лишний раз появляться на публике и рассказывать о своих дальнейших планах.

Фото: Кадр из сериала «Счастливы вместе», соцсети
Артем Путинцев
Артем Путинцев
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