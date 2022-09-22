Забытый всеми Сема из «Счастливы вместе» изменился до неузнаваемости (фото)

После того как актер вырос, двери в кино для него оказались закрыты.

Сериал «Счастливы вместе» после своего выхода на экраны мгновенно стал хитом. Все его герои, как и игравшие их актеры, тут же стали настоящими звездами. А главе семейства Букиных в 2011 году и вовсе поставили памятник в «родном» Екатеринбурге.

Младшего сына Букиных — Сему — сыграл шестилетний Илья Бутковский. К моменту начала съемок Илья уже был знаменит, поскольку довольно активно снимался в киножурнале «Ералаш». Создатели сериала хотели снять всего несколько серий с участием мальчика, но его персонаж так полюбился зрителям, что его решили оставить до самого финала.

Сейчас Илье Бутковскому уже 20 лет, и в кино он практически не снимается, если не считать нескольких эпизодических ролей в сериалах «Мосгаз» и «12 месяцев. Новая сказка». По всей видимости, режиссеры просто не хотят эксплуатировать внешность выросшего Ильи, который ребенком был гораздо более востребован.

К слову, о личной жизни актера известно столько же, сколько и о его карьере, то есть практически ничего. Илья не стремится лишний раз появляться на публике и рассказывать о своих дальнейших планах.