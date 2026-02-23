Забытый фильм о настоящих героях: к 23 февраля откопали «жемчужину» — зрелище не хуже «Балканского рубежа»

Оповещения от Киноафиши
23 февраля 2026 19:13
Хорошее военное кино снимали не только в СССР.

23 февраля — время, когда мы поздравляем наших защитников и смотреть военное кино. Обычно в ход идут советская классика или недавние блокбастеры, которые гремели в прокате. Но есть фильм, который вышел относительно недавно, собрал отличные отзывы, а потом как-то затерялся в череде премьер. Хотя именно он достоин того, чтобы занять место в праздничной подборке.

«Небо» Игоря Копылова появилось на экранах в ноябре 2021 года и рассказывает о событиях осенью 2015-го. Тогда турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией. Летчики Олег Пешков и Константин Мурахтин катапультировались, но командира расстреляли еще в воздухе. Штурмана спасли в ходе спецоперации.

Создатели фильма не стали уходить в художественный вымысел. Сценарий писали при участии Министерства обороны, а выживший штурман Константин Мурахтин лично консультировал съемочную группу. Съемки проходили на реальных объектах — в Сирии, Крыму и Липецком авиацентре. В кадре почти нет компьютерной графики: взрывы ставили с настоящей пиротехникой, автомобили поднимали в воздух тросами.

Игорь Петренко сыграл подполковника Олега Сошникова, чей прототип — погибший летчик. Иван Батарев — капитана Муравьева, которого эвакуируют из тыла противника. Боевые сцены снимали с участием настоящих военных, и выглядит это мощнее любой голливудской стрельбы, говорят зрители.

Нам показали то, что должно быть в нормальном военном боевике – техника и грамотное ее использование. А еще – экшен. Экшена тут много, и сравнить его можно, пожалуй, разве что только с "Балканским рубежом".

На Кинопоиске у «Неба» 8,3 балла при 420 тысячах оценок . Зрители пишут, что фильм пробирает до слез и не забывается еще очень долго. Если в День защитника Отечества хочется сильного кино о настоящих мужчинах — «Небо» ждет.

Фото: Кадры из фильма «Небо» (2021), «Балканский рубеж» (2019)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
