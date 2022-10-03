Забытый диафильм из СССР с пугающей точностью предсказал 2017 год

Советские фантасты строили многочисленные теории о будущем. Многие предсказывали и летающие города, и подводные поселения, в которые переедут люди в ближайшие десятилетия. Большая часть из этих идей не сбылась, но авторы диафильма «В 2017 году», выпущенного в 1960 году и найденного несколько лет назад, смогли наиболее точно предсказать развитие человечества.

По сюжету картины технологии плотно вошли в жизнь людей. У человечества есть видеосвязь, возможность менять погоду, разгоняя тучи, и, например, сервис заказа продуктов у специального робота. Все это уже в 2017 году имелось в распоряжении людей.

Также создателям удалось предсказать и пути развития науки. Так, в фильме и в реальности ученые активно осваивают Заполярье, строят там специальные поселения и отправляют исследователей на разведку.

История же строится вокруг школьника Игоря и его отца, который работает на летающей станции управления погодой и спасает СССР от атаки империалистов.

При этом, как пишет «Комсомольская правда », некоторые идеи авторов диафильма так и остались фантастикой. Например, они были уверены, что люди будут активно использовать атомные поезда и дамбу, проложенную через Берингов пролив. И путешествия, описанные в ленте, все еще невозможны: герои картины за 30 минут добираются из Москвы в Арктику.