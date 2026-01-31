Оповещения от Киноафиши
Меню
Забытый боевик с Киану Ривзом предсказал будущее лучше «Матрицы» — оказался прав на все 100%, но в год премьеры его освистали

31 января 2026 08:56
Он не просто воссоздал технологии, а показал их суть.

Задолго до красных и синих таблеток Киану Ривз уже жил в дистопии, которая сегодня выглядит почти как наша реальность. Речь о «Джонни-мнемонике» — провальном в 1995 году киберпанке с рейтингом 19% на Rotten Tomatoes, который оказался пророческим.

В отличие от философской абстракции «Матрицы», этот фильм, снятый по рассказу Уильяма Гибсона, бил точно в яблочко. Мир 2021 года — это общество, где данные стали валютой, люди — живыми флешками, а корпорации — новыми богами. Герой Ривза — курьер с имплантом в мозгу, который перевозит конфиденциальную информацию для мегакорпораций, стерев ради этого детские воспоминания.

Сюжет вращается вокруг украденных данных о лекарстве от глобальной пандемии — Синдрома Ослабления Нервов (NAS), вызванного цифровым перегрузом. Фармагиганты скрывают лечение, чтобы наживаться на больных. Звучит знакомо? Это практически слепок с реалий 2020-х, когда прибыль стали чаще ставить выше здоровья.

Фильм предсказал не только тотальную зависимость от данных и интернета, но и киберпреступность, цифровое выгорание и власть больших фармкорпораций. А хакеры-андердоги, борющиеся с системой, — прямые предшественники повстанцев из «Матрицы».

Ирония в том, что «Джонни-мнемоник» освистали за мрачность и непонятный техно-жаргон. Критики сочли его перегруженным и безнадежным. Спустя 30 лет эти же элементы читаются как точный диагноз эпохи цифрового капитализма и информационной перегрузки.

Фильм не стал блокбастером, но его эстетика и темы отозвались в «Матрице», «Джоне Уике» и десятках других проектов. Это хороший пример того, как кино, провалившееся в прокате, становится иконой для будущих поколений, потому что увидело суть грядущего раньше всех.

Фото: Кадры из фильмов «Матрица» (1999 г.), «Джонни Мнемоник» (1995 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
