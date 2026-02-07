Забытые первоисточники: 7 фильмов из СССР, без которых не было бы «Звездных войн» и другой голливудской фантастики

Без спецэффектов, бюджеты — скромные, но это не помешало.

Долгое время считалось, что космическая фантастика родилась в Голливуде. Однако многие знаковые приемы и визуальные идеи, которые позже прославили «Звездные войны» и «Космическую одиссею», впервые появились в советском кино.

Задолго до цифровых технологий и многомиллионных бюджетов режиссеры в СССР создавали удивительные миры, опираясь на инженерную мысль, смекалку и философские концепции. Их работы не просто впечатляли отечественного зрителя — они становились источником вдохновения для зарубежных коллег. А те внимательно следили за тем, что делается по другую сторону железного занавеса.

Фильм Павла Клушанцева «Дорога к звездам» (1957), созданный за четыре года до полета Гагарина, мастерски сочетал художественный сюжет с научной достоверностью. Еще одним прорывом стала «Планета бурь» (1961). Эта картина, снятая по мотивам повести Александра Казанцева, поражала размахом: венерианские пейзажи, реалистичные динозавры, невероятные для того времени спецэффекты. Успех был настолько громким, что сам фильм стал предметом «заимствования».

Американская студия выкупила права, перемонтировала ленту, вырезав часть сцен и добавив новые, и выпустила в прокат под названием «Путешествие на доисторическую планету» (1965). Чуть позже появилась и вторая, еще более вольная адаптация — «Путешествие на планету доисторических женщин» (1968). Фактически, Голливуд не просто вдохновлялся советскими находками — он прямо использовал готовый материал, перекраивая его на свой лад.

Советская фантастика 50-х и 60-х активно исследовала темы контакта с внеземными цивилизациями и межпланетных путешествий. Режиссеры делали ставку на сильную идею, и в результате получались не просто фильмы, а целые манифесты.

И, как оказалось, этот опыт был слишком ценным, чтобы его игнорировать. Мы собрали 7 советских картин, чьи концепции позже нашли отражение в культовых американских франшизах.